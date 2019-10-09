اجتماعات بين سول وواشنطن وطوكيو بشأن القضية النووية الكورية الشمالية

سول- (د ب أ):

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المفاوض الأمريكي الخاص بالقضية النووية الكورية الشمالية، ستيفن بيجون قد عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني في واشنطن أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه الاجتماعات لبحث الموقف الحالي بعد فشل مفاوضات العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، التي عُقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم السبت الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بيجون عقد اجتماعا ثلاثيا وثنائيا مع نظيريْه الكوري، لي دو هون والياباني، داكيزاكي سيجيكي، حيث شدد بيجون على أهمية التنسيق الوثيق بين الدول الثلاث بشأن القضية الكورية الشمالية من أجل نزع السلاح النووي من بيونج يانج بشكل كامل، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وقد جاءت هذه الاجتماعات بعد مرور أسبوعين فقط من اجتماعات مماثلة عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 من سبتمبر الماضي في نيويورك.

وتكتسب هذه الاجتماعات الأخيرة أهمية خاصة نظرا لأنها أعادت التأكيد على أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشأن القضية النووية الكورية الشمالية.