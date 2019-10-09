السفير الروسي بواشنطن: أمريكا ترفض إعطاء تأشيرات لمختصين روس لإصلاح مبنى دبلوماسي

موسكو - (أ ش أ):

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن واشنطن رفضت إصدار تأشيرات دخول لمتخصصين روس يتعين عليهم تقييم تكلفة إصلاح مقر إقامته.

وقال أنطونوف -في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية- : "نحتاج إلى الكثير من المال لإصلاح مقر الإقامة، لكن لا يمكننا إحضار مختصين لإجراء تقييم تكلفة الإصلاح كون الولايات المتحدة رفضت منحهم تأشيرة دخول".

وتوترت العلاقات الروسية الأمريكية بسبب عدد من القضايا من سوريا إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مزاعم عن تدخل روسيا في السياسة الأمريكية. وتنفي موسكو تلك المزاعم.

وفي سبتمبر الماضي، رفضت واشنطن إصدار تأشيرات دخول لعشرة من أعضاء وفد روسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت موسكو إن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا للالتزامات الدولية.