بلومبرج: بومبيو بحث تطورات مظاهرات العراق مع عبد المهدي

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث تطورات المظاهرات في العراق مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأضافت أن بومبيو حث عبد المهدي على التعاطي مع شكاوى ومطالب المتظاهرين والعمل على تنفيذ إصلاحات.

ويشهد العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي مظاهرات بعدة محافظات للمطالبة بتحسين الاوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد قتل خلالها أكثر من 120 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين.