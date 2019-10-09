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بيلوسي: رفض ترامب التعاون في التحقيق بشأن اتهامه بالتقصير "غير قانوني"

05:06 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
بيلوسي: رفض ترامب التعاون في التحقيق بشأن اتهامه بالتقصير "غير قانوني"

نانسي بيلوسي

واشنطن - (د ب أ):

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي ، نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، إن الرسالة التي بعثها البيت الأبيض لإبلاغ النواب الأمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب لن يتعاون في التحقيق الجاري بشأن اتهامه بالتقصير "هو خطأ بيِّن وغير قانوني".

وأضافت بيلوسي في بيان: "هذه الرسالة خطأ بيِّن وهي ببساطة محاولة غير قانونية أخرى لإخفاء حقائق الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة ترامب للضغط على القوى الأجنبية للتدخل في انتخابات 2020".

وتابعت: "على الرغم من مماطلة البيت الأبيض ، نرى مجموعة متزايدة من الأدلة التي توضح أن الرئيس ترامب أساء استغلال منصبه وحنث بيمين حماية الدستور والحفاظ عليه والدفاع عنه".

وفي رسالة من ثماني صفحات إلى النواب ، قال البيت الأبيض إنه لن يتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس النواب لاتهام ترامب بالتقصير ، ووصفه بأنه "غير شرعي دستوريا" ، واتهم الديمقراطيين بالانخراط في "مسرح سياسي".

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي البيت الأبيض دونالد ترامب

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