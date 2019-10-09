أكثر الكلمات إنتشاراً

طلعت زكريا تعيينات المعلمين نصر أكتوبر سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس

تركيا: جيشنا بصدد عبور الحدود السورية

01:43 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
تركيا: جيشنا بصدد عبور الحدود السورية

فخر الدين ألتون

أنقرة - (د ب أ):

أعلن رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أن تركيا بصدد عبور الحدود السورية برفقة الجيش السوري الحر.

وأضاف ألتون في تغريدة عبر حسابه على تويتر نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن تركيا ستمنع المسلحين الأكراد من "تعطيل جهودنا للتصدي لداعش".

كانت قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قالت إن مناطق شمال شرق سوريا الحدودية على حافة كارثة إنسانية وشيكة ومحتملة.

وأضافت: "كل المؤشرات والمعطيات الميدانية والحشود العسكرية على الجانب التركي من الحدود تشير إلى أن مناطقنا الحدودية ستتعرض لهجوم تركي بالتعاون مع المعارضة السورية المرهونة لتركيا".

وتابعت: "هذا الهجوم سيؤدي لسفك دماء آلاف المدنيين الأبرياء بسبب اكتظاظ مناطقنا الحدودية بالسكان".

وزادت بالقول: "بناء عليه ندعو المجتمع الدولي وجميع دول التحالف الدولي ضد داعش الذين قاتلنا معاً وانتصرنا معاً على خلافة داعش المزعومة للقيام بمسؤولياتهم وتجنب كارثة إنسانية وشيكة محتملة".

فخر الدين ألتون الحدود السورية تركيا الجيش السوري
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان