دراسات تحذر: تجارة المخدرات تدمر الغابات المطيرة بأمريكا الوسطى

بوجوتا (د ب أ)

ذكرت ثلاث دراسات تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء أن تجارة المخدرات والحرب التي تمولها الولايات المتحدة ضد المخدرات تقود سريعا إلى تدمير الغابات المطيرة في أمريكا الوسطى.

وتم الكشف عن الدراسات التي أجراها باحثون في ولايتي تكساس وأوريجون والسلفادور وكوستاريكا، في مؤتمر "بري كوب 25" المنعقد في كوستاريكا وهو مؤتمر دولي يسبق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 25) في تشيلي في ديسمبر المقبل.

وحذرت جنيفر ديفاين، الاستاذ المساعد للجغرافيا بجامعة تكساس والمؤلفة المشاركة في إحدى الدراسات من أنه بعد حرائق الغابات المدمرة في منطقة الأمازون بأمريكا الجنوبية في العام الجاري، فإن أمريكا الوسطى "هي التالية".

وأوضحت ديفاين أن أزالة الأشجار بسبب المخدرات تؤثر الآن على غابات استوائية شاسعة توفر الحماية من التغير المناخي في جواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا وبدأت في التأثير على كوستاريكا أيضا.

ووجدت الدراسات أن الجهود الأمريكية لمكافحة تجارة المخدارت دفعت مروجي المخدرات إلى اللجوء إلى مناطق غابات نائية لمحاولة تجنب قوات الأمن والسعى إلى طرق عبور جديدة للكوكايين وإبرام اتفاقيات مع المعنيين بتجارة الماشية والأخشاب والصيد.