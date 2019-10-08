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البنتاجون: ترامب يتشاور مع وزير الدفاع حول العملية التركية في سوريا

11:07 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
البنتاجون: ترامب يتشاور مع وزير الدفاع حول العملية التركية في سوريا

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشاور مع وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي خلال الأيام الأخيرة بشأن الأوضاع في شمال سوريا وجهود حماية القوات الأمريكية في مواجهة التحرك العسكري التركي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان أوردته وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الرسمي عبر الإنترنت" إن موقف الإدارة الأمريكية كان ولا يزال أن إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا هو الطريق الأفضل للحفاظ على الاستقرار.

وأضاف البيان أنه للأسف، فإن تركيا اختارت التصرف بشكل أحادي. نتيجة لذلك فإننا نقلنا القوات الأمريكية في شمالي سوريا بعيدا عن طريق الهجوم التركي المحتمل لضمان سلامتهم، ولم نجر أي تغييرات بشأن تواجد قواتنا في سورية حتى هذه اللحظة".

وزارة الدفاع الأمريكية سوريا دونالد ترامب تركيا البنتاجون

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