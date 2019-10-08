الخارجية للمصريين: السودان يبدأ تطبيق غرامات على تجاوز مدة التأشرة

القاهرة (مصراوي)

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن السلطات السودانية بدأت في توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التي دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنين المصريين.

وتصل قيمة تلك الغرامة إلى خمسين جنيه سودانى عن كل يوم تأخير في مغادرة البلاد بأثر رجعى منذ تاريخ إنتهاء صلاحية تأشيرة الدخول، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.

وأهاب هاشم بجميع المصريين المقيمين في السودان والراغبين في السفر إليها الإلتزام التام بمدة صلاحية التأشيرات الرسمية لدى وصولهم إلى السودان، والإلتزام بإصدار إقامات رسمية وتقنين تواجدهم في السودان لمن لديهم الحق في إستخراج الإقامة سواء للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأسباب، ومراجعة الجهات السودانية المختصة قبل تاريخ السفر بوقت كاف للتأكُد من عدم وجود غرامات مستحقة عليهم، حتى لا يفاجأ المواطن عند سفره لمغادرة السودان بوجود تلك الغرامات، وتضطر السلطات السودانية عندئذٍ لتعطيل إجراءات سفره.