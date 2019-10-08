محكمة إيطالية تعلق إعارة لوحة شهيرة لدا فنشي إلى فرنسا

روما (د ب أ)

أوقفت محكمة إيطالية اليوم الثلاثاء اتفاقا فرنسيا إيطاليا مهما لإعارة لوحة شهيرة للفنان ليوناردو دا فنشي إلى متحف اللوفر في باريس، انتظارا للحكم في استئناف تقدمت به مجموعة معنية بالتراث.

ووفقا لمنظمة "إيطاليا نوسترا" فإن لوحة "الرجل الفيتروفي" ضعيفة للغاية ولا يمكن نقلها من موقعها الحالي في فينيسيا (البندقية).

ومن المقرر أن تعرض اللوحة في معرض بمتحف اللوفر بمناسبة الذكرى السنوية الـ500 لرحيل ليوناردو.

وعلقت المحكمة الإدارية الإقليمية في إقليم "فينيتو" الذي يضم فينيسيا، اتفاقية الإعارة وقدمت موعد إصدار حكم في الاستئناف الذي تقدمت بها منظمة "إيطاليا نوسترا" إلى 16 من الشهر الجاري بدلا من 24 من الشهر نفسه.

ومن المقرر افتتاح معرض ليونادرو في متحف اللوفر يوم 24 أكتوبر.