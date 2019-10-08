بوتين: الشركات الروسية مستعدة لتقديم خبراتها للشركاء الأفارقة

موسكو (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الروسية مستعدة لتزويد شركائها الأفارقة بالخبرات العلمية والتكنولوجية وكذلك في مجال تحديث البنى التحتية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك)الروسية عن بوتين قوله في برقية ترحيبية بالوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي الروسي- الإفريقي: "أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي. هذا الحدث واسع النطاق ليس له نظير في التاريخ الغني للعلاقات الروسية الأفريقية. يجتمع ممثلو الإدارات الحكومية، ورجال الأعمال والخبراء من بلدينا لمناقشة الوضع الراهن وأفق التعاون، وكذلك العديد من المشاكل المتعلقة بالاقتصاد العالمي".

وأضاف بوتين في كلمته التي نشرت على موقع الكرملين: "الشركات الروسية على استعداد لتزويد شركائها الأفارقة بالإنجازات العلمية والتكنولوجية الخاصة، والخبرات في مجال الطاقة، وتحديث البنية التحتية والنقل والاتصالات".

وتابع بوتين، أن "العلاقات الروسية الأفريقية، هي علاقات تقليدية وودية وتتسم بالشراكة، مشيرا إلى أنها تطورت في السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى أشكال متعددة الأطراف".

وأكد بوتين أن البلدان الأفريقية في الوقت الراهن، تتحرك بثقة نحو طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتلعب دورا مهما على الصعيد الدولي.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن يحدد المنتدى مجالات وأشكال جديدة من التعاون، وأن يطرح مبادرات ترفع التعاون بين روسيا وإفريقيا إلى مستوى جديد.

ويعد المنتدى الاقتصادي الروسي- الإفريقي، أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات.