تركيا: استمرار حبس صحفيين بارزين

القاهرة (مصراوي)

قضت محكمة في إسطنبول اليوم الثلاثاء باستمرار احتجاز الصحفيين البارزين أحمد التان ونازلي إليجاك ، اللذين اعتقلتهما السلطات بعد انقلاب فاشل عام 2016، حسبما قال محامي أحد المتهمين، حسبما أفادت وكالة الانباء الألمانية.

وأجلت المحكمة محاكمة الصحفيين حتى 4 نوفمبر المقبل.

ونقلت الوكالة عن فيجين البوجا كاليكوسو محامي التان قوله "كان يجب أن تأمر المحكمة بإطلاق سراح أحمد التان، إنه مسجون منذ 37 شهرا بتهم غامضة، وهذا غير مقبول".

وتابع كاليكوسو إنه وحتى إذا صدر حكم بحق ألتان في جلسة 4 نوفمبر، فستخصم المحكمة الأشهر التي قضاها في السجن، مضيفا "ما زلت أتوقع أن يتم إطلاق سراحه".

وفي يوليو، ألغت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالسجن مدى الحياه الصادر بحق أتلان واليكاك، قائلة إنهما لم ينتهكا الدستور.

وكان قد صدر حكم بالسجن مدى الحياه بحق الاثنين بدون إمكانية الإفراج المشروط فبراير 2018 بتهمة وجود صلات بينهما وبين رجل الدين فتح الله جولن.