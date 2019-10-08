الرئيس الكولومبي الأسبق أوريبي يدلي بشهادته في تحقيق قضائي تاريخي

بوجوتا (د ب أ)

مثل الرئيس الكولومبي الأسبق ألفارو أوريبي اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة العليا في تحقيق قضائي تاريخي انقسمت حوله آراء البلاد.

وتحقق المحكمة حاليا فيما إذا كان أوريبي قد قام برشوة شهود والضغط عليهم للسكوت على مزاعم بأنه هو وعائلته لهم صلات بالجماعات شبه العسكرية التي تنشر الرعب في البلاد والتي لعبت دورًا بارزًا في النزاع المسلح الذي دام 52 عامًا.

وانتهى الصراع عندما وقع خليفة أوريبي ، خوان مانويل سانتوس ، اتفاق سلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" في عام 2016.

و تجمع أنصار ومعارضي أوريبي الذين شغل منصب الرئاسة في الفترة من 2002 إلى 2010 وهو الآن أحد أعضاء مجلس شيوخ ، خارج مبنى المحكمة.