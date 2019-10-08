رويترز: تركيا تقصف الحدود السورية-العراقية لقطع خطوط إمداد الأكراد

القاهرة (مصراوي)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين تركيين اثنين إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية استهدفت الحدود السورية-العراقية مساء الاثنين لمنع القوات الكردية من استخدام الطريق لتعزيز شمال شرق سوريا بينما تجهز أنقرة لشن هجوم هناك.

وقال مسؤول أمني ”أحد الأهداف الرئيسية كان قطع طريق المرور بين العراق وسوريا قبل العملية في سوريا.

وتابع: بهذه الطريقة تم قطع طريق عبور الجماعة إلى سوريا وخطوط الإمداد بما في ذلك بالذخيرة"