السعودية تؤكد جاهزيتها للوفاء بـ"احتياجات العالم من النفط"

الرياض- (د ب أ):

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تأكيد المملكة "الوفاء باحتياجات العالم من النفط" وذلك "بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها على إمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق.

ونبه المجلس إلى أن هذه الجهود تعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالًا، وكذلك سعي المملكة إلى تأسيس علاقات مع دول أوبك ومن خارجها لتحقيق الاستقرار الدائم لأسواق النفط والنفع للمنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للنظام المالي؛ لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن "مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم"، مشيرًا إلى ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن الاجتماع عُقد بمدينة الرياض للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية لتحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك، من تأكيد جاهزية القوات المسلحة بدول المجلس مجتمعةً للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية، وإدانة للاعتداءات التخريبية الأخيرة التي تعرضت لها المملكة، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذها، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية.