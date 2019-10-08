على شكل "إيزيس" ومُنِحت لـ209 أشخاص.. ماذا نعرف عن جائزة نوبل للفيزياء؟

كتبت- رنا أسامة:

فاز الكندي الأمريكي جيمس بيبلز، والسويسريين ميشيل مايور وديدييه كويلوز، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019، لإسهاماتهم في فهم تطور العالم وموضع الأرض بالنسبة للكون، حسبما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، الثلاثاء.

وذكرت لجنة نوبل أن أبحاث الكندي الأمريكي بيبلز قدمت أساسًا لفهم تاريخ الكون من الانفجار الكبير وحتى اليوم. فيما اكتشف الباحثان السويسريان في عام 1995 كوكبا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم شبيه بالشمس.

وسيحصل بيبلز على نصف الجائزة التي يبلغ إجمالي قيمتها نحو 830 ألف يورو (9 ملايين كرونه سويدي)، بينما يقتسم السويسريان النصف الثاني.

كانت جائزة نوبل للفيزياء العام الماضي من نصيب آرثر أشكين، وجيرارد مورو، ودونا ستيركلاند على أبحاثهم في مجال فيزياء الليزر وتطبيقاتها. وفيما يلي أهم المعلومات حول جوائز نوبل التي تم منحها في الفيزياء خلال الفترة من عام 1901 وحتى عام 2019، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للجائزة.

عدد جوائز نوبل في الفيزياء:

تم منح 112 جائزة نوبل في الفيزياء منذ عام 1901 وحتى عام 2019.

لم تُمنح في 6 مناسبات في أعوام: 1916، 1931، 1934، 1940، 1941، 1942، فيما مُنِحت جوائز نوبل قليلة خلال الحربين العالميّتين الأولى والثانيّة.

وحول السبب وراء عدم منح جوائز في تلك الفترات تحديدًا، أوضحت المؤسّسة: "إذا لم يكُن أحد الأعمال المُرشّحة للحصول على جائزة نوبل،على قدر الأهميّة المنصوص عليها في الفصل الأول من بنود المؤسّسة، يتم التحفظ على القيمة الماليّة للجائزة حتى العام التالي. وإذا لم تتمكن المؤسسة من منح الجائزة،فإن قيمتها المالية تذهب مباشرة إلى الصندوق المالي للمؤسسة".

جوائز نوبل "المُشتركة وغير المُشتركة" في الفيزياء:

- 47 جائزة ذهبت لشخص واحد فقط.

- 32 جائزة تم منحها مُناصفة بين شخصين.

- 33 جائزة تم تقاسُمها بين ثلاثة أشخاص.

وبحسب المؤسسة "يُمكن توزيع قيمة الجائزة بالتساوي بين شخصين أو ثلاثة أشخاص إذا كان كل منهم يستحق الجائزة. لكن لا يجوز بأي حال تقسيم مبلغ الجائزة بين أكثر من ثلاثة أشخاص".

عدد الحائزين على الجائزة:

حصل 209 أشخاص على جائزة نوبل في الفيزياء في الفترة ما بين عاميّ 1901 و2018، حيث حصد الفيزيائي الأمريكي جون باردين الجائزة مرتين.

متوسّط عُمر الحائزين على نوبل في الفيزياء:

بلغ متوسّط عمر الحائزين على جائزة نوبل في الطب في الفترة بين عاميّ 1901 و2015: 58 عامًا.

أصغر الحائزين على نوبل في الفيزياء:

أصغر شخص حاز على جائزة نوبل في الطب كان عالم الفيزياء الأسترالي ويليام لورنس براج، الذي تقاسم الجائزة مع والده في عام 1915، وكان في الـ25 من عُمره حينها.

أكبر الفائزين بنوبل في الفيزياء:

أكبر شخص حاز على جائزة نوبل في الفيزياء كان العالِم الأمريكي آرثر أشكين العام الماضي وهو بعُمر الـ96.

نساء حائزات على نوبل في الفيزياء:

حصلت 3 سيدات على نوبل في الفيزياء من أصل 209 أشخاص حصدوا الجائزة منذ عام 1901، وبينهن عالِمة الفيزياء والكيمياء البولندية ماري كوري التي نالت الجائزة مرتين، إحداهما في الفيزياء عام 1903، والأخرى في الكيمياء عام 1911.

جوائز نوبل في الفيزياء الممنوحة لأشخاص بعد وفاتهم:

لم تُمنح نوبل في الفيزياء لأشخاص بعد وفاتهم منذ عام 1947.

ووفق نظام المؤسسة المانحة لجوائز نوبل "لا يُمكن منح الجائزة بعد وفاة الفائزين بها إلا إذا حدثت الوفاة بعد الإعلان عن الجائزة".

ولم تُمنح جائزة نوبل لأشخاص بعد وفاتهم إلا مرتين: مُنحت نوبل للسلام في عام 1961 إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة داغ همرشولد، ونوبل للاقتصاد في عام 1931 إلى الشاعر السويدي إريك أكسل كارلفلت.

شكل الجائزة:

صمّم النحات السويدي إريك ليندبرج ميدالية نوبل للفيزياء على شكل آلهة تُشبه إيزيس، تنبثق من السحاب وتمسك بين زراعيها بقناع أو حجاب يغطي وجهها البارد المتقشف (الصارم) الذي يظهر عليه عبقرية العلم.

قيمة الجائزة:

ترك الفريد نوبل معظم ممتلكاته والتي كانت تقدر بأكثر من 31 مليون كرونة سويدية (أي مايقارب اليوم حوالي 1702 مليون كرونة سويدية) ليتم تحويلها واستثمارها في الأوراق والسندات المالية الآمنة.

وكان المقرر توزيع الدخل من الاستثمارات سنويًا في صورة جوائز للأشخاص الذين يمنحون البشرية فائدة أكبر من كل عام. وقُدِرت جائزة نوبل لعام 2018 بمبلغ 9 ملايين كرونة سويدية لكل من يحصل علي الجائزة كاملة.

ويحصل الفائزون على الجوائز في احتفالات بستوكهولم وأوسلو في 10 ديسمبر، وهي الذكرى السنوية لوفاة نوبل في عام 1896.