نائب أردوغان ردًا على ترامب : تركيا لا تهاب التهديدات

اسطنبول- (د ب أ):

أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي أن بلاده لا تهاب التهديدات، وذلك في رد فعل أول ومتحفظ على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بتدمير الاقتصاد التركي.

وقال أوقطاي اليوم الثلاثاء في أنقرة :"رسالتنا للمجتمع الدولي واضحة. تركيا ليست دولة تتأثر بالتهديدات".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى صربيا، ولم يصدر بعد أي رد فعل آخر عن إدارته.

وكان ترامب هدد أمس بـ"تدمير اقتصاد تركيا" إذا ما قامت أنقرة بأي أفعال يعتبرها "تتجاوز الحدود" خلال العملية العسكرية التي تقول تركيا إنها ستشنها في أي لحظة في سورية. وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت ليلة الأحد/الاثنين أنها لن تمنع العملية العسكرية التركية ولن تشارك فيها.