المرصد السوري: التحركات التركية تتواصل في إطار العملية العسكرية المحتملة

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن التحركات التركية تتواصل في شمال شرق سوريا استعدادًا للعملية العسكرية التي تؤكد أنقرة أنها وشيكة.

وذكر المرصد، أن القوات التركية استقدمت رتلًا عسكريًا إلى منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، عند الحدود مع تركيا، بالتزامن مع معلومات عن توجه فصائل موالية لتركيا، من منطقة عفرين إلى محيط منطقة منبج في إطار العملية العسكرية المحتملة.

ونفى المرصد صحة الأنباء التي أفادت بأن تركيا شنت قصفًا الليلة الماضية على موقع كردية بسوريا، وذكر أن القصف استهدف مواقع في العراق، وأن قذيفتين اثنتين فقط سقطتا في أرض خالية في سوريا، واعتبر أن ما يثار في هذا الشأن.

وتستعد تركيا لشن عملية عسكرية شرق الفرات تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وتعتبر أنقرة الوحدات تنظيمًا إرهابيًا وذراعًا لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف في تركيا تنظيمًا إرهابيًا انفصاليًا.​