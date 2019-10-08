اليوم.. إعلان الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء

ستوكهولم - (د ب أ):

من المقرر أن تعلن الأكاديمية السويدية الملكية، اليوم الثلاثاء، اسم الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء، ثاني الجوائز السنوية التي سيجري الإعلان عنها الأسبوع الجاري.

وتقاسم جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي 3 علماء، هم الأمريكي آرثر أشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند، عن اختراعاتهم الرائدة في مجال فيزياء "الليزر".

وسيجرى الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في مجالات الكيمياء والسلام والآداب في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وقالت الأكاديمية السويدية إن الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد سيجري في الأسبوع المقبل.

وفيما عدا نوبل في الاقتصاد، فإن الجوائز الأخرى تمنح وفقًا لوصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل مخترع الديناميت. ويجري تسليم الجوائز للفائزين سنويًا في العاشر من ديسمبر، في ذكرى وفاة نوبل.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرون سويدي أو ما يعادل 908 ألف دولار.