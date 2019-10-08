ترامب: الاقتصاد الأمريكي يستحق خفض فائدة "كبيرا"

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد من مجلس الاحتياطي الاتحادي، إجراء خفض "كبير" على أسعار الفائدة بسبب غياب التضخم في الولايات المتحدة.

وغرّد ترامب على "تويتر": "نود أن نرى خفضًا في سعر الفائدة، خفضًا كبيرًا للغاية.. ليس لدينا تضخم. إذا كان هناك تضخم فهو دون المستهدف، ولذا نستحق خفضًا في سعر الفائدة. آمل أن يقوم مجلس الاحتياطي بذلك."

من جهة أخرى، أبدى ترامب تفاؤله إزاء المفاوضات المقررة هذا الأسبوع مع الصين، لإنهاء حرب التجارة الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم، مضيفًا أنه لن يرضى باتفاق جزئي.

وقال عن المحادثات المزمعة نهاية الأسبوع "نعتقد أنه ثمة فرصة لأن نحقق شيئًا كبيرًا جدًا"، مضيفًا أنه يأمل أن تعثر الصين على حل إنساني للاحتجاجات السياسية في هونج كونج، وأن الوضع هناك قد يضر بمحادثات التجارية.​