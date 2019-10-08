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طائرات تركية تستهدف سيارة بإقليم كردستان العراق قرب الحدود السورية

12:28 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
طائرات تركية تستهدف سيارة بإقليم كردستان العراق قرب الحدود السورية

طائرات حربية تركية

أربيل (العراق) - (د ب ا):

أعلن مصدر حكومي عراقي مساء الاثنين، أن طائرات تركية استهدفت سيارة تقل أعضاء من حزب العمال الكردستاني التركي، قرب قرية تابعة لاقليم كردستان العراق على الحدود مع سوريا.

وقال سرور سعيد مدير ناحية رزكاري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) مساء اليوم الاثنين، إن "الطائرات التركية استهدفت سيارة كانت تقل اعضاء في حزب العمال الكردستاني قرب قرية بيشخابوور التابعة لناحية رزكاري الواقعة على الحدود مع سوريا".

واضاف أنه لم تعرف الخسائر بين مستقلي السيارة المستهدفة إلا أن القصف أدى إلى نشر الخوف والرعب من بين سكان القرية.

وتشن الطائرات التركية بين الحين والآخر هجمات وقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه كمنظمة إرهابية، في مناطق باقليم كردستان.

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