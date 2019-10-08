دخول آلاف من القوات التركية والجيش الحر الأراضي السورية

دمشق - (د ب أ):

عبر آلاف المقاتلين التابعين للجيش السوري الحر والجيش التركي، الحدود التركية السورية إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي مساء الاثنين.

وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر إن "حوالي 8 آلاف مقاتل من فصائل المعارضة، إضافة إلى قوات من الجيش التركي معززة بمئات الآليات العسكرية التي تضم دبابات ومدرعات، عبرت من بوابة كركميش التركية إلى مدينة جرابلس الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي، وتوجهت إلى جنوب مدينة جرابلس باتجاه خط الجبهة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)على أطراف مدينة منبج".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هذه الدفعة الأولى من قوات الجيش الوطني التي سوف تشارك الجيش التركي المعارك ضد قسد في معارك شرق الفرات".

وأكد المصدر " بعد وصول تلك التعزيزات العسكرية، إضافة إلى القوات المرابطة على خطوط الجبهة مع قسد في شمال مدينة منبج، فأن هذه القوات تنتظر ساعة الصفر للتحرك باتجاه مدينة منبج".

يشار إلى أن المدفعية والطيران التركي قد استهدفا مساء اليوم مواقع للقوات الكردية في منطقة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.