ظريف يبحث مع أوغلو هاتفيًا الاوضاع في شمال شرق سوريا

طهران - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في محادثة هاتفية من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الاثنين، احترام وحدة الأراضي السورية.

بدوره رفض ظريف العمل العسكري التركي في شمال سوريا، مؤكدًا ضرورة احترام وحدة الاراضي السورية وسيادتها الوطنية وكذلك ضرورة مكافحة الإرهاب، وإرساء دعائم الاستقرار والامن في سوريا، بحسب وكالة انباء فارس الإيرانية.

وشدد ظريف على أن اتفاق أضنه هو أفضل خيار لسوريا وتركيا لإزالة مخاوفهما.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب اردوعان أعلن أول أمس السبت عن اعتزام بلاده شن عملية عسكرية شرق الفرات تستهدف وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد) المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيمًا إرهابيًا وذراعًا لـ "حزب العمال الكردستاني".

والمح البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة لن تعترض طريق الرئيس التركي، وغرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا إنه قد آن الأوان للخروج "من هذه الحروب العبثية و الأزلية" وأن "نعيد جنودنا إلى بلدهم".

من جهتها، اتهمت قسد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة الحدودية السورية وعدم الوفاء بوعودها، ما يمهد لدخول القوات التركية لشرق الفرات.