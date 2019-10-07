ترامب يهدد أردوغان مجددًا: لن نسمح بإصابة جندي أمريكي

القاهرة – مصراوي:

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مرة أخرى، مؤكدًا أنه لن يسمح بإصابة جندي أمريكي، وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه ليس متحيزًا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكي من شمال شرق سوريا.

وأفاد التلفزيون السوري منذ قليل، بورود أنباء عن هجوم تركي على مناطق كردية في الشمال السوري.

يأتي ذلك، بعد إعلان البيت الأبيض أن القوات الأمريكية في سوريا ستنسحب من بعض المناطق قرب الحدود مع تركيا بهدف إفساح الطريق أمام العملية التركية ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال الرئيس الأمريكي، في سلسلة من التغريدات الإثنين، إنه قد حان الوقت للانسحاب من الحرب السورية، التي وصفها باللا نهائية السخيفة، وإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن.