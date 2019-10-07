أول فيديو للهجوم التركي على مناطق في شمال سوريا

القاهرة – مصراوي:

نشر التلفزيون الرسمي السوري، مقطع فيديو، لهجمات تركية على بعض مواقع قوات سوريا الديمقراطية، في الشمال السوري.

وكان مراسل التلفزيون السوري في محافظة الحسكة، أفاد بورود أنباء عن عدوان تركي استهدف تل طويل بالمالكية بريف المحافظة الشمالي الشرقي، وهو أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

يأتي ذلك، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شن هجمات على الشمال السوري، لما وصفه بـ"تطهير المنطقة" من التنظيمات الإرهابية.

فيما أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية في سوريا ستنسحب من بعض المناطق قرب الحدود مع تركيا بهدف إفساح الطريق أمام العملية التركية ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال الرئيس الأمريكي، في سلسلة من التغريدات الإثنين، إنه قد حان الوقت للانسحاب من الحرب السورية، التي وصفها باللا نهائية السخيفة، وإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن.