الرئيس العراقي: التظاهرات في البلاد جاءت نتيجة المظالم

بغداد - (د ب ا):

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إن التظاهرات في البلاد جاءت نتيجة المظالم.

وأضاف صالح "أن ما حدث فتنة ويجب أن نمضي للأمام معا، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع : ما حدث من استهداف للمتظاهرين والقوات الامنية ووسائل الاعلام غير مقبول".

وأكد صالح لوزيري الدفاع والداخلية أهمية حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وذكر: "سنعمل على تشكيل لجنة استجابة لدعوة المرجعية الدينية".

كانت المرجعية الشيعية العليا في العراق قد اقترحت تشكيل لجنة من أسماء معروفة من خارج السلطة لتحديد خطوات مكافحة الفساد ،وطالبت بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل والابتعاد عن المحسوبية ومحاسبة المقصرين.

ويشهد العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي مظاهرات بعدة محافظات للمطالبة بتحسين الاوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وبحسب وزارة الداخلية امس الاحد، قتل 104 أشخاص ،من بينهم 8من قوات الأمن، وأصيب 6107 أشخاص من بينهم 1241من قوات الامن خلال المظاهرات.