التلفزيون السوري: أنباء عن هجوم تركي يستهدف مواقع كردية في الشمال

القاهرة – مصراوي:

أفاد مراسل التلفزيون السوري في محافظة الحسكة، بورود أنباء عن عدوان تركي استهدف تل طويل بالمالكية بريف المحافظة الشمالي الشرقي، وهو أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

يأتي ذلك، بعد إعلان البيت الأبيض أن القوات الأمريكية في سوريا ستنسحب من بعض المناطق قرب الحدود مع تركيا بهدف إفساح الطريق أمام العملية التركية ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال الرئيس الأمريكي، في سلسلة من التغريدات الإثنين، إنه قد حان الوقت للانسحاب من الحرب السورية، التي وصفها باللا نهائية السخيفة، وإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن.