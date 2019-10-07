شاحنة تداهم عدة سيارات وتصيب 12 شخصًا في ألمانيا

ليمبورج (ألمانيا) - (د ب أ):

أعلنت رئاسة الشرطة في مدينة ليمبورج بولاية هيسن الألمانية مساء اليوم الاثنين، أن شاحنة داهمت عدة سيارات عند إحدى الإشارات ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة.

وفي أعقاب الحادث، تم إلقاء القبض على قائد الشاحنة في محطة قطار.

وحسب تقرير لصحيفة "فرانكفورت نويه برسه" الألمانية، فإنه يُعْتَقَد أن الرجل كان قد سرق الشاحنة وأنه قصد صدم السيارات عمدا وأن العديد من المارة سمعوه يردد كلمة "الله" عدة

وكان مراسل الصحيفة أجرى حوارا مع المارة.

وكتبت شرطة غرب هيسن على تويتر:" من فضلكم انتبهوا: لقد تم القبض على المشتبه به، وتحقيقاتنا جارية، من فضلكم أمسكوا عن التكهنات، فليس هناك حاجة إلى التكهنات المفرطة".

وأفادت الشرطة بأنها انتشرت على نحو واسع، وحسب متحدث فإن الحادث قد وقع عند إحدى إشارات المرور، وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الكثير من الناس حُبِسوا داخل سياراتهم، وقدر عدد السيارات المتضررة من الحادث بثماني سيارات، وقال إن التفاصيل غير معروفة بعد.