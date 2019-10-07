البرلمان الألماني: الهجوم التركي المحتمل في سوريا يعني مزيدًا من الدمار

برلين - (د ب أ):

حذرت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، من الهجوم التركي المحتمل في سوريا، قائلة اليوم الاثنين في برلين إن دخول القوات التركية سوريا سيكون مخالفًا للقانون الدولي، وسيعني المزيد من التدمير والتهجير.

ورأت روت، القيادية في حزب الخضر، أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يريد على ما يبدو إقامة مناطق آمنة للسوريين ولا يريد خفض التوتر، ناهيك عن دعم السكان شمال سوريا".

وحذرت روت من أن الحكومة التركية تخطط على المدى المتوسط لإعادة توطين ملايين النازحين السوريين في مناطق ذات أغلبية كردية، وقالت: "يبدو أن الرئيس التركي يستحل جميع الوسائل للفت الأنظار عن فشله سياسيًا على المستوى الداخلي جراء سياسته المستبدة والمعادية للديمقراطية".

وكان أردوغان قد أعلن أمس الأول، السبت، عن بدء عملية عسكرية شمال سوريا.