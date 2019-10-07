رئيس النواب الأمريكي تدعو ترامب للتراجع عن قرار الانسحاب من سوريا

القاهرة - مصراوي:

حثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، على التراجع عن قراراه الذي وصفته بالخطير حول سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بريف الرقة وريف الحسكة المتاخمتين للحدود التركية شمال شرقي سوريا.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بتدمير اقتصادها إذا تجاوزت الحدود، مُشيرًا إلى أنه سبق أن فعل ذلك مع أوروبا ودول أخرى.

قال الرئيس الأمريكي في تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر، اليوم الاثنين،: "كما ذكرت من قبل، وأكرر مرة أخرى، إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره، بحكمتي العظيمة التي ليس لها مثيل يتجاوز عن الحدود، فسوف أدمر اقتصادها بالكامل، والقضاء عليه، وقد فعلت ذلك من قبل مع أوروبا وغيرها".

وتابع: "عليهم مراقبة مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم الذين جرى أسرهم. الولايات المتحدة قدمت الكثير".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من استعادة 100% من الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، وقال: "حان الوقت الآن لكي تحمي بعض دول المنطقة، خاصة الدول الثرية، المناطق الخاصة بها. الولايات المتحدة دولة عظيمة!".

يأتي ذلك، بعد إعلان البيت الأبيض أن القوات الأمريكية في سوريا ستنسحب من بعض المناطق قرب الحدود مع تركيا بهدف إفساح الطريق أمام العملية التركية ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال الرئيس الأمريكي، في سلسلة من التغريدات قبل قليل، إنه قد حان الوقت للانسحاب من الحرب السورية، التي وصفها باللا نهائية السخيفة، وإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن.

وتابع: "يتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع".