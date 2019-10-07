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البنتاجون يحذر أنقرة من عواقب العملية العسكرية التركية في سوريا

08:23 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
البنتاجون يحذر أنقرة من عواقب العملية العسكرية التركية في سوريا

البنتاجون

واشنطن - (د ب أ):

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنقرة اليوم الاثنين من عواقب العملية العسكرية التي تعتزم القيام بها في الأراضي السورية.

وجاء في بيان للبنتاجون أن "الجانب الأمريكي كان قد حذر المسؤولين الأتراك من قبل من أن الأفعال الأحادية تنطوي على مخاطر بالنسبة لتركيا"، وأن التنسيق والتعاون هما أدوات أفضل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان أن "تركيا سوف تكون مسؤولة، مع الدول الأوروبية وغيرها، عن آلاف من مقاتلي تنظيم داعش، الذين تم أسرهم وهزيمتهم خلال الحملة التي قادتها الولايات المتحدة"، في تكرار لرسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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