الاتحاد الأوروبي: لابد أن تتعلم القارة العجوز "لغة القوة"

بروكسل - (د ب أ):

صرح جوزيب بوريل المكلف بتولي منصب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أنه يتعين على الاتحاد أن يتعلم "استخدام لغة القوة".

وأكد بوريل في كلمة له أمام نواب البرلمان الأوروبي أنه يتعين على الاتحاد أن يعمل ككتلة واحدة، أو يخاطر بأن تسحقه القوى العظمى وهي الولايات المتحدة والصين.

واختير بويل، الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية الاسباني، لخلافة فيدريكا موجيريني في منصب مفوض السياسة الخارجية، ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه في الأول من نوفمبر المقبل.

ومازال يتعين أن يحصل بوريل على موافقة البرلمان الأوروبي ضمن الفريق الذي تشكله رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين.

وقال بوريل إنه خلال الأعوام الثلاثين الماضية، تغير العالم بشكل كبير للأسوأ، مشيرا إلى أن النظام العالمي أصبح يواجه منطق سياسات القوة، وهي أكثر ظلما وأصعب في التنبؤ بها وتميل إلى الصراعات.

وحث بوريل دول الاتحاد الاوروبي على حشد سياداتها الوطنية سويا، والعمل ككتلة واحدة على المسرح الدولي.

وأوضح الدبلوماسي الاسباني البالغ من العمر 72 عامًا قائلا: "باختصار في جملة واحدة، لابد أن يتعلم الاتحاد الأوروبي استخدام لغة القوة".