"نيويورك تايمز": إعلان أنقرة بدء التنقيب جنوبي قبرص يُصعِّد حدة التوترات

نيويورك - (أ ش أ):

علّقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على تصريح وزير الطاقة التركي فاتح دونميز بأن سفينة التنقيب التركية "يافوز" ستبدأ عمليات التنقيب عن النفط والغاز جنوبي غرب قبرص، اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، قائلة إن هذه الخطوة من شأنها تصعيد حدة التوترات بين البلدين.

وكانت أنقرة قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها أرسلت السفينة "يافوز" إلى المنطقة التي أعطت السلطات اليونانية والقبرصية بالفعل للشركات الإيطالية والفرنسية حقوق استكشاف الهيدروكربونات بها.

من جانبها، اتهمت قبرص الجانب التركي بالـ "تصعيد الحاد" لانتهاكات حقوق سيادتها.

وكانت تركيا قد قامت بالفعل بحفر آبار في المياه الواقعة شرق وغرب الجزيرة القبرصية، مما آثار احتجاجات قوية من نيقوسيا والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة، شملت فرض عقوبات أوروبية.

وأوضحت صحيفة /نيويورك تايمز/ أن هذا التطور الأخير يمثل الواقعة الأولى من نوعها التي يستهدف فيها الطرفان منطقة التنقيب ذاتها.. فيما حذرت الولايات المتحدة أنقرة من الانخراط في أعمال تنقيب "غير قانونية" في المنطقة.