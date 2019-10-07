شكري يشيد بتطور العلاقات الثنائية مع ألمانيا خلال الأعوام الماضية

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه اليوم الاثنين، مع نوربرت روتجن رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبوندستاج الألماني بما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور وتقدم خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات، بما يتيح مزيدًا من فرص تعزيز التعاون بين البلدين على أساس من الشراكة والمصالح المتبادلة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تطرق إلى بعض التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث استعرض شكري الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

وأعرب شكري عن ترحيب مصر باهتمام وزيادة إقبال الشركات الألمانية على ضخ استثمارات إضافية في مختلف القطاعات الاقتصادية على ضوء تحسن مناخ الأعمال.

وفي ذات السياق، أكد شكري أهمية مواصلة تشجيع المزيد من الشركات على دخول السوق المصرية؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وبما يعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية ومكانة الاقتصاد الألماني.

ومن جانبه، ثمن المسئول الألماني مستوى العلاقات بين القاهرة وبرلين، مرحبًا بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

كما أشاد "روتجن" بدور مصر في الشرق الأوسط ومواقفها المتوازنة كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي، حيث اهتم بالاستماع إلى شرح الوزير شكري لأهم ملامح الرؤية المصرية إزاء الملفات والتحديات المختلفة بالمنطقة، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلًا عن تطورات الأوضاع في منطقة الخليج.