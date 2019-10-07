احتجاز المئات خلال تظاهرات بشأن تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم

برلين - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة المئات من متظاهري التغير المناخي في المدن الكبرى حول العالم اليوم الاثنين، فيما قالت حركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) إنه اليوم الأول لحملة الاحتجاجات التي تستمر أسبوعين.

واستهدفت الكثير من الاحتجاجات تقاطعات الطرق الرئيسية بالقرب من مقرات الحكومات، في خطوة تساهلت الشرطة معها بدرجات متفاوتة في دول مختلفة.

وفي لندن، تحركت الشرطة بالفعل ضد "إكستنكشين ريبيليون" حتى قبل انطلاق احتجاجات اليوم. وجرى القبض على عشرة أشخاص وضبط معدات من مخزن تستخدمه الحركة مطلع الأسبوع.

واعتقلت الشرطة البريطانية 135 شخصا في أجزاء مختلفة من العاصمة اليوم، بينما قام الآلاف من النشطاء التابعين للحركة بغلق العديد من الطرق الرئيسية وجسر واحد على الاقل في وسط لندن.

وفي العاصمة الألمانية برلين، اغلق متظاهرو "أكستنكشين ريبليون" ميدان بوتسدامر بوسط المدينة، حيث نصبوا أصص الزهور والأرائك والطاولات والمقاعد في التقاطع الرئيسي.

وأفادت الشرطة بأن نحو 300 متظاهر قاموا بتلبية دعوة للتظاهر لمدة ساعتين ظهر اليوم في الميدان.

وقال أندرياس جايزل وزير الداخلية المحلي لولاية برلين إن السلطات سوف تراقب التجمعات وسوف تمنحهم بعض الوقت. ولكنه حذر من أن السلطات سوف تبادر بالرد في حال استخدام العنف أو تأثرت بنية تحتية مهمة مثل المطارات.

واعتقلت الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام نحو 50 شخصا بعد رفضهم ترك حاجز أقاموه على طريق رئيسي في وسط المدينة. وأزيل الحاجز.

وبدت عملية الشرطة لفض المتظاهرين سلمية، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وفي وقت سابق اليوم، نظمت "إكستينكشن ريبيليون" في العاصمة النيوزيلندية ولنجتون مظاهرة شهدت اعتقال أكثر من 30 من أعضائها. وأغلق مئات الأشخاص الطرق المركزية والوزارات واجتاحوا فرعا لأحد المصارف.

وأغلق مئات المشاركين في المظاهرات الطرق في مدن أسترالية اليوم للاحتفال ببدء احتجاج حركة "إكستينكشن ريبيليون". وفي سيدني، قالت الشرطة إنه تم القبض على 30 متظاهرا لأنهم رفضوا أوامر الشرطة بفتح الطريق بالقرب من محطة السكك الحديدية "سنترال ستيشن".

وقالت الحركة إنها سوف تنظم مظاهرات في 60 مدينة حول العالم، ونشرت صورا عبر تويتر لتجمعات أصغر في فرنسا وبلغاريا والمجر والنمسا وأيرلندا.

وتدعو "إكستينكشن ريبيليون" الحكومات إلى "قول الحقيقة" حول تغير المناخ وإلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025