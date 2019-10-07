الأمم المتحدة: نستعد للأسوأ حال شنت تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا

جنيف - (د ب أ):

قال بانوس مومسيس، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية، اليوم الاثنين إن الأمم المتحدة تشعر بالقلق حيال السكان المدنيين في شمال سوريا وأعدت خطط طوارئ في حال أقدمت تركيا على شن عملية عسكرية بالمنطقة.

وأضاف مومسيس متحدثًا من جنيف: "نأمل في الأفضل ولكننا نستعد للأسوأ، محذرا من أن يصبح الناس مشردين نتيجة للعملية العسكرية".

ودعا المسؤول الأممي جميع أطراف الصراع لاحترام القانون الإنساني الدولي، الذي يضمن حماية المدنيين خلال الحرب.

وطالب مومسيس بأن تبقى الطرق المؤدية إلى شمال شرق سوريا مفتوحة، حتى يتسنى للأمم المتحدة مواصلة تزويد 700 ألف شخص من إجمالي 7ر1 مليون شخص يعيشون هناك بالطعام والدواء.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تركيا تقف على أعتاب القيام بمهمة عسكرية جوًا وبرًا في سوريا.

وأجرى أردوغان اتصالا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأحد. وأشار البيت الأبيض إلى أنه لن يقف أمام القيام بأية عملية، مضيفا أن القوات الأمريكية لن تكون متمركزة مستقبلا" في المنطقة المجاورة.