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    البعثة اليابانية لمراقبة الانتخابات تشيد بسير العملية الانتخابية في تونس

    04:46 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
    البعثة اليابانية لمراقبة الانتخابات تشيد بسير العملية الانتخابية في تونس

    انتخابات تونس

    تونس - أ ش أ

    أشادت البعثة اليابانية لمراقبة الانتخابات التشريعية التونسية بحسن سير العملية الإنتخابية.. معربة عن إعجابها بالتجربة الديمقراطية التونسية.

    جاء ذلك خلال استقبال كاتب الدولة للشئون الخارجية التونسية صبري بشطبجي، اليوم الاثنين، لنائب وزير البرلمان الياباني المكلف بالشئون الخارجية شينشي ناكاتاني الذي يرأس الوفد الياباني، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

    وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس واليابان ومواصلة التنسيق بين البلدين لإرساء آليات شراكة مع البلدان الإفريقية في إطار توصيات القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي "تيكاد 7".

    وأثنى بشطبجي على مستوى التعاون المتميز الذي يجمع البلدين الصديقين في عدد من المجالات، لاسيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

    يشار إلى أن التصويت في الانتخابات التشريعية جرى أمس الأحد داخل تونس، وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 3ر41 % بالداخل، و4ر16 % بالدوائر الإنتخابية في الخارج، فيما من المقرر أن تعلن النتائج الأولية لهذه الانتخابات في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري.

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    انتخابات تونس البعثة اليابانية لمراقبة الانتخابات تونس الانتخابات التشريعية التونسية

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