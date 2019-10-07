مقتل 10 مدنيين في انفجار بشرق أفغانستان

كابول - (د ب أ):

أعلن مسؤول أفغاني اليوم الاثنين أن عشرة مدنيين على الأقل، بينهم طفل، قتلوا إثر انفجار عبوات ناسفة كانت موضوعة في سيارة بثلاث عجلات بالقرب من حافلة نقل مجندين بالجيش الأفغاني بإقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني إن 27 شخصا أصيبوا أيضا في الانفجار الذي وقع نحو الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش) في مدينة جلال آباد.

وأضاف خوجياني أنه جرى نقل المصابين لمستشفى بالإقليم، وصنفت حالة عدد منهم على أنها خطيرة.

ولم تعلن بعد أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن يشار إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحركة طالبان تنشطان في الإقليم.

ويشار إلى أن 1366 مدنيا قتلوا وأصيب 2336 آخرون في الفترة ما بين أول كانون ثان/يناير حتى 30 حزيران/يونيو هذا العام، وفقا لمهمة الأمم المتحدة في أفغانستان.