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    عون: لبنان قادر على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية

    04:05 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
    عون: لبنان قادر على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية

    الرئيس اللبناني ميشال عون

    بيروت - (د ب أ):

    أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان قادر على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الاجراءات التي تتخذ على الصعيدين الاقتصادي والمالي ستعيد العافية إلى الاقتصاد الوطني.

    وقال عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم الإثنين راعي أبرشية نيويورك وسائر أمريكا الشمالية للروم الأرثوذكس المتروبوليت جوزف زحلاوي، إن الوحدة الوطنية مصانة، والخلافات السياسية لا تؤثر على الموقف الوطني العام".

    وأكد أن "لبنان سيخرج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليا وان الاجراءات التي تتخذ على الصعيدين الاقتصادي والمالي من شأنها أن تعيد العافية الى الاقتصاد الوطني وقطاعات الانتاج".

    وأشار الرئيس عون إلى أن "الاتصالات التي قام بها خلال الثماني والأربعين الساعة الماضية حققت نتائج ايجابية على صعيد التحركات المطلبية للصيارفة، واصحاب محطات المحروقات، وانه سيواصل هذه المساعي لحل بقية المسائل العالقة".

    يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حيث بلغ العجز في المالية العامة 25ر6 مليار دولار عام 2018 (11.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي)، ويؤمل تخفيضه وفق موازنة عام 2019 إلى حوالي 4.5 مليار دولار (7.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي).

    ميشال عون لبنان الاقتصاد اللبناني بيروت

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