النمسا: تكليف زباستيان كورتس بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة

فيينا- (د ب ا):

كلف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، زعيم حزب الشعب زباستيان كورتس، الاثنين، بتشكيل حكومة مستقرة تتعامل مع القضايا البيئة كأولوية لها.

وقال فان دير بيلين، الذي ترأس سابقا حزب الخضر إن" التعامل مع الوضع الطارئ للمناخ يجب أن يتصدر أجندة الحكومة".

وقد فاز المستشار السابق كورتس (33 عاما) وحزبه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي، ولكنه يحتاج حزبا واحدا على الأقل لكي يحظى بالأغلبية في البرلمان.

ويمكن أن يشكل كورتس نظريا تحالفا ثنائيا مع حزب الخضر، الذي حصل على دعم كبير في الانتخابات، ولكن أيضا مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي أو مجددا مع حزب الحرية.

وعلى عكس الرئيس، لم يشر كورتس إلى أن قضية المناخ تمثل أولوية له، ولكن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والهجرة.

وقال كورتس للصحفيين بعد لقاء الرئيس" من وجهة نظري، أكبر تحدي فوري هو كيفية التعامل مع خطورة التباطوء الاقتصادي" مشيرا إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والغموض المحيط بالاقتصاد الألماني.

ويريد كورتس إجراء مباحثات استكشافية مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان.

ومازال يتعافى الحزب الديمقراطي من أسوأ خسارة تلحق به بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يرسل إشارة واضحة على أنه يطمح للمشاركة في الحكومة.