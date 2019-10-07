مُنحت لـ 210 أشخاص منذ عام 1901.. ماذا نعرف عن جائزة نوبل للطب؟

كتبت- رنا أسامة:

فاز الأمريكيان ويليام كايلن وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين وتتكيف مع مستوياته، حسبما أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، الاثنين.

وذكرت لجنة الجائزة أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة، مضيفة أن هذا الاكتشاف مهد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.

والعام الماضي، ذهبت الجائزة إلى الأمريكي جيمس أليسون (71 عامًا) والياباني تاسوكو هونجو (77 عامًا) لإحداثهما ثورة في علاج السرطان، بعد أن كشفا استراتجيات الخلايا السرطانية للالتفاف على دفاعات الجسم.

كان الكيميائي السويدي مخترع الديناميت ألفريد نوفمبر كتب وصيّته في 27 نوفمبر 1895، ومنح الرصيد الأكبر من ثروته إلى مجموعة من الجوائز، أُطلِق عليها "جوائز نوبل" وعددها 5 جوائز. وبحسب الوصية، خُصِثت إحدى هذه الجوائز للأشخاص "الذين يقومون بإجراء اكتشفات مُهمة في مجال الطب أو علم وظائف الأعضاء".

وفيما يلي أهم المعلومات حول جوائز نوبل التي تم منحها في مجال الطب في الفترة من 1901 وحتى عام 2019، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للجائزة.

عدد جوائز نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء:

- تم منح 110 جوائز نوبل في الطب منذ عام 1901 وحتى عام 2019.

- لم تُمنح في 9 مُناسبات: في 1915، 1916، 1917، 1918، 1921، 1925، 1940، 1941، 1942، فيما مُنِحت جوائز نوبل قليلة خلال الحربين العالميّتين الأولى والثانيّة.

وحول السبب وراء عدم منح جوائز في تلك الفترات تحديدًا، أوضحت المؤسّسة: "إذا لم تكُن الأعمال المُرشّحة للحصول على جائزة نوبل، على قدر الأهميّة المنصوص عليه في بنود المؤسّسة، تُخصّص القيمة الماليّة للجائزة حتى العام التالي. حتى ذلك الحين لا يُمكن منح تلك الجائزة، ويتم إضافة القيمة إلى أموال المؤسسة."

جوائز نوبل "المُشتركة وغير المُشتركة" في الطب:

- 38 جائزة نوبل في الطب ذهبت لشخص واحد فقط.

- 32 جائزة نوبل في الطب تم منحها مُناصفة بين شخصين.

-36 جائزة نوبل في الطب تم تقاسُمها بين ثلاثة أشخاص.

وبحسب المؤسسة، "لا يُمكن توزيع قيمة الجائزة بالتساوي بين شخصين أو ثلاثة أشخاص. ولا يوجد استثناء يُتيح تقسيم قيمة الجائزة بين أكثر من ذلك".

عدد الحائزين على الجائزة:

- حصل 210 أشخاص على جائزة نوبل في الطب في الفترة ما بين 1901 و2015.

- متوسّط عُمر الحائزين على جائزة نوبل في الطب:

- بلغ متوسّط عمر الحائزين على جائزة نوبل في الطب في الفترة بين 1901- 2015، 58 عامًا.

أصغر الفائزين بنوبل في الطب:

أصغر شخص حاز على جائزة نوبل في الطب كان العالِم الكندي فريدريك بانتينج في عام 1923 وهو بعُمر الـ32.

أكبر الفائزين بنوبل في الطب:

أكبر شخص حاز على جائزة نوبل في الطب كان عالِم الأمراض الأمريكي بيتون روس في عام 1966 وهو بعُمر الـ87.

نساء فائزات بجائزة نوبل في الطب:

- حاز 210 أشخاص على جائزة نوبل في الطب أو علم الأعضاء، بينهم 12 امرأة. وكانت باربرا مكلينتوك المرأة الوحيدة التي تتلقّى الجائزة دون أن يُقاسِمها أحد.

- 1947: عالِمة الكيمياء الحيوية التشكية الأمريكية جيرتي كوري.

- 1977: الطبيبية الأمريكية روزالين يالو.

- 1983: العالِمة الأمريكية المتخصصة في الوراثيات الخلوية باربرا ماكلينتوك.

- 1986: الطبيبة الإيطالية في علم الأعصاب ريتا ليفي مونتالكيني.

- 1988: الأحيائية وعالِمة الصيدلة الأمريكية جيرتيود إليون.

-1995: عالمة الأحياء الألمانية كريستيان فولهارد.

-2004: العالِمة الأمريكية ليندا باك.

- 2008: العالمة الفرنسية فرانسواز باريه سينوسي.

- 2009: أستاذ علم الأحياء الأمريكية إليزابيث بلاكبيرن، وعالِمة البيولوجيا الجزيئية الأمريكية كارول جريدر.

-2014: عالمة الأعصاب النرويجية ماي بريت موزر.

- 2015: عالِمة الكيمياء الصينية تو يويو.

تخصّصات الفائزين بجوائز نوبل في الطب

(السمعيات، علم الجراثيم، الكيمياء الحيوية، علم وظائف الأعضاء الخليوي، الكيمياء، الأمراض الجلدية، علم الأحياء التطوّري، التصوير التشخيصي، تِقنيات التشخيص، علم وظائف أعضاء الجهاز الهضمي، علم الأجِنّة، أمراض الغُدد الصمّاء، علم الوراثة، علم السلوك، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الدمّ،المناعة، علم الأورام، التمثيل الغذائي، علم الأحياء الدقيقة، البيولجيا الجزيئية، التشريح العصبي، الفسيولوجيا العصبيّة، التغذية، البصريات، الأذن والحنجرة، الجراحة، علم الحيوان، الفيروسات، الطب التناسلي).