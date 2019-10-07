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    الفائزون بنوبل للطب يعربون عن سعادتهم "لتقاسُم الجائزة"

    01:04 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
    الفائزون بنوبل للطب يعربون عن سعادتهم "لتقاسُم الجائزة"

    جائزة نوبل للطب

    ستوكهولم- (د ب أ):

    صرح توماس بيرلمان أمين لجنة نوبل في معهد كارولينسكا السويدي، بأن اللجنة تمكنت من التواصل مع العلماء الثلاثة الفائزين بجائزة نوبل للطب لهذا العام.

    وأوضح أن العلماء أعربوا عن سعادتهم "لتقاسم الجائزة".

    وجرت العادة على أن تتواصل لجنة الجائزة هاتفيا مع الفائزين بها قبل الإعلان الرسمي.

    وقال بيرلمان إن التواصل مع العالم الأمريكي ويليام كايلين كان هو الأصعب، موضحا أنه تمكن في البداية من الوصول لشقيقته، التي أعطته رقميْ هاتف يخصان شقيقها. وذكر بيرلمان أنه يبدو أن الرقم الأول لم يكن صحيحا إلا أن الثاني أدى للوصول إلى كايلين الذي كان "سعيدا حقا، وتقريبا عاجزا عن التعبير" عن سعادته بالفوز بالجائزة.

    وأعلن معهد كارولينسكا، في ستوكهولم، في وقت سابق اليوم، فوز الأمريكيين كايلين وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

    وبحسب اللجنة، ستُقسم الجائزة، التي تبلغ قيمتها نحو 830 ألف يورو (9 ملايين كرونه سويدي) بالتساوي بين العلماء الثلاثة.

    جائزة نوبل للطب توماس بيرلمان معهد كارولينسكا السويدي السويد

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