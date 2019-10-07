مسؤول روسي يبحث مع ولي العهد السعودي سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار

موسكو -أ ش أ

بحث رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف اليوم الاثنين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آفاق التعاون بين موسكو والرياض في مجال الاستثمار، فضلا عن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.

وقال دميترييف - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -" إن الاجتماع مع القيادة العليا للمملكة، وشخصيا مع ولي العهد السعودي عشية زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية، أظهرت آفاقا بارزة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن موسكو والرياض تخططان لتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مختلف المجالات خلال الزيارة".

يذكر أنه تم تقليد رئيس صندوق الاستثمارات الروسي، قبل يومين، وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، تقديرا لجهوده في تمتين أواصر التعاون بين السعودية وروسيا، ويكون بذلك أول روسي يحصل على هذه الجائزة بعد الرئيس بوتين، الذي نال وسام الملك عبد العزيز الأول خلال زيارته للسعودية عام 2007.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تم تأسيسه في يونيو 2011 بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل الصندوق كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا.