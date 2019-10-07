إيطاليا: ارتفاع ضحايا انقلاب قارب مهاجرين إلى 9 قتلى

روما- (د ب أ):

أعلن خفر السواحل الإيطالي، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية إلى 9 قتلى.

وكان خفر السواحل قد أعلن في وقت سابق أنه انتشل جثتين، وأنقذ 22 شخصا عقب انقلاب القارب الذي يقل نحو 50 شخصا.

وقالت قوات خفر السواحل في بيان جديد إنه جرى انتشال سبعة جثث أخرى خلال عملية البحث المستمرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن الناجيين قالوا إن هناك ثمانية أطفال ضمن المفقودين.

وغرّد فلافيو دي جاكومو المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، عبر تويتر، قائلًا إن القارب انطلق من تونس، وكان يقل" مهاجرين من تونس وغرب أفريقيا".وأضاف أن أول ضحيتين مؤكدتين هما من السيدات.

وقد انقلب القارب بعد منتصف الليل، على بعد نحو 11 كيلومترا قبالة لامبيدوسا، وهى جزيرة صغيرة بين تونس وصقلية.

وأضافت القوات أن القارب انقلب وسط أمواج بحر هائجة بسبب اندفاع المهاجرين إلى جانب من القارب لدى اقتراب وحدتي إنقاذ إيطاليتين.