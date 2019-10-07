بدء موسم نوبل.. أمريكيان وبريطاني يتقاسمون "جائزة الطب"

القاهرة- (مصراوي):

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، الاثنين، فوز الأمريكيين ويليام كايلن وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

وذكرت لجنة الجائزة أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة، مضيفة أن هذا الاكتشاف مهد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.

وكانت التوقعات تشير إلى احتمال قوي بفوز الأمريكية من أصل لبناني هدى زغبي جائزة نوبل للطب، عن دراستها في التحولات الجينية "ميك بي 2" المسؤولة عن الأمراض الدماغية، وفقا للإذاعة السويدية.

وتوقعت صحيفة "داغنس نيهيتر" فوز خبيري أمراض المناعة الأسترالي مارك فلدمان والبريطاني رافيندر مايني لأعمالهما حول التهاب المفاصل الروماتويدي، فيما طرح اسم الأمريكية ماري كلير كينج التي اكتشفت جينة "بي آر سي إيه 1" المسؤولة عن شكل وراثي من سرطان الثدي.

ويشكل الإعلان عن نوبل للطب بداية موسم جوائز نوبل، حيث من المقرر أن يتم منح جائزتا نوبل للآداب الخميس عن عاميّ 2018 و2019 بعد فضيحة الاعتداء الجنسي التي لطخت سمعة الأكاديمية السويدية، وفقا لفرانس برس.

وسيتم الإعلان غدًا الثلاثاء عن جائزة نوبل للفيزياء وتليها نوبل للكيمياء الأربعاء، ثم الآداب الخميس، فجائزة نوبل الاقتصاد الاثنين المقبل.

وستمنح جائزة توبل للسلام يوم 11 أكتوبر، حيث تعتبر الناشطة السويدية المراهقة في مجال البيئة جريتا تونبرج، التي تقف وراء حركة "فرايديز فور فيوتشر" الأوفر حظا للفوز بالجائزة هذا العام، بينما استبعد مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو هنريك أوردال فوزها، مشيرا إلى صغر سنها وإلى أن الرابط بين الاحترار المناخي والنزاعات المسلحة غير مثبت بعد.

يشار إلى أن أصغر الفائزين بجائزة نوبل للسلام هي الباكستانية ملالا يوسفزاي، التي فازت بها عام 2014 وهي في سن السابعة عشرة.