أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند أسعار أمس، ليتراوح بين 42 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح بين 50 و66 جنيها، وكيلو السبيط ليتراوح بين 90 جنيهًا و210 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 30 و35 جنيها، وكيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها.