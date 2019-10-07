أكثر الكلمات إنتشاراً

نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

لافروف يصل إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق

09:54 ص الإثنين 07 أكتوبر 2019
لافروف يصل إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

بغداد- (أ ش أ):

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن لافروف سيبحث، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج العربي والوضع في إيران وفلسطين وسيتم التطرق إلى مسألة التعاون بمجال مواجهة الإرهاب الدولي وانتشار التطرف الديني.

ومن المخطط بحث آفاق تنمية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة بما في ذلك التعاون بمجال الطاقة والمجال الإنساني.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي لافروف العراق بغداد روسيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان