لافروف يصل إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق

بغداد- (أ ش أ):

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن لافروف سيبحث، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج العربي والوضع في إيران وفلسطين وسيتم التطرق إلى مسألة التعاون بمجال مواجهة الإرهاب الدولي وانتشار التطرف الديني.

ومن المخطط بحث آفاق تنمية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة بما في ذلك التعاون بمجال الطاقة والمجال الإنساني.