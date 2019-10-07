ولي عهد أبوظبي ونائب وزير الدفاع السعودي يبحثات العلاقات الدفاعية والعسكرية

أبوظبي- (د ب أ):

استقبل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، فإن الجانبين بحثا خلال اللقاء، الذي عُقد في أبوظبي، العلاقات الثنائية، خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وأضافت الوكالة أن الجانبين تناولا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

ويأتي اللقاء في ظل التوترات المتواصلة مع إيران، إلى جانب ما يتردد عن خلافات بين الجانبين بشأن الأوضاع في اليمن.​