السفارة الروسية في واشنطن تؤمن عودة برلمانية تم استجوابها بنيويورك

واشنطن- (أ ش أ):

قالت السفارة الروسية في واشنطن "إن موظفين من السفارة سيرافقون العضو في مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، إينجا يوماشيفا إلى مطار نيويورك للإشراف على سفرها، بعد تعرضها هناك للاستجواب".

وأوضح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" أن البرلمانية الروسية احتجزت لدى وصولها الأراضي الأمريكية وتم اقتيادها إلى غرفة خاصة ، حيث وجه إليها الموظف المذكور "أسئلة مبهمة وغير مقبولة"، ثم عرض عليها مواصلة الحوار "في أجواء أخرى غير رسمية".

من ناحيتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة تعمد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استجواب البرلمانية الروسية، في مطار نيويورك. واصفة هذا العمل بالعدائي.

وصرحت السفارة الروسية في وقت سابق أن موظفًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أوقف البرلمانية الروسية في مطار نيويورك، بعد وصولها من موسكو إلى هناك للمشاركة في منتدى بدعوة من الجانب الأمريكي.​