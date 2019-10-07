اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الطب

ستوكهولم- (د ب أ):

ابتداء من اليوم الاثنين، سيجرى الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل السنوية في المجالات المختلفة، حيث سيعلن اليوم عن اسم الفائز بجائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب.

ومن المقرر أن تعلن جمعية نوبل في معهد كارولينسكا عن الفائز بالجائزة في الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش).

وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الفيزياء والكيمياء والآداب والسلام، خلال الأسبوع الجاري أيضًا، بينما سيجرى الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد الأسبوع المقبل.

وفيما عدا الاقتصاد، فإن جوائز نوبل الأخرى تمنح وفقًا لوصية رجل الصناعة السويدي الفريد نوبل (1833-1896) مخترع الديناميت.

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 9 ملايين كرون أو ما يعادل 908 آلاف دولار أمريكي.

يذكر أن أول جائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب منحت في عام 1901.

وفي العام الماضي، فاز أثنان من علماء المناعة، هما الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسكو هونجو، مناصفة بجائزة نوبل للطب، لعملهما على اكتشاف تقنيات جديدة لمكافحة السرطان.

ويجري تسليم الجوائز للفائزين سنويًا في العاشر من ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل.