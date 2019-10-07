الخارجية الأمريكية: أسرى "داعش" بسوريا سيصبحون تحت المسؤولية التركية
05:21 ص الإثنين 07 أكتوبر 2019
القاهرة- (مصراوي):
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في خبر ناجل نقله موقع "سكاي نيوز"، إن أسرى داعش المحتجزون لدى الجيش الأمريكي في شمال سوريا، سيصبحون تحت المسؤولية التركية.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا، التحضير لعملية عسكرية واسعة في شمال سوريا، بالمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.
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